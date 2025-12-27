शक्ति साधना: राष्ट्र सेविका समिति का सात दिवसीय शिक्षा वर्ग शुरू, हवन के साथ शंखनाद

शास्त्रीनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्र सेविका समिति के सात दिवसीय 'प्रारंभिक शिक्षा वर्ग' की शुरुआत हुई। शीतकालीन अवकाश के उपलक्ष्य में आयोजित इस वर्ग में संभागभर से आई 150 से अधिक तरुणियां और महिलाएं शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प ले रही हैं। शुक्रवार सुबह मंत्रोच्चार और विधि-विधान से किए गए हवन-पूजन के साथ वर्ग का औपचारिक आरंभ हुआ। इस दौरान वातावरण राष्ट्रभक्ति के जयघोष से गुंजायमान रहा। प्रांत बौद्धिक प्रमुख सुशीला पारीक ने वर्ग की प्रस्तावना रखते हुए प्रशिक्षण की रूपरेखा स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थी बहनों की दिनचर्या अलसुबह जागरण से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगी। इस दौरान योग, व्यायाम और नियुद्ध जैसे शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ देश की वर्तमान परिस्थितियों पर बौद्धिक विमर्श भी किया जाएगा।