वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र में पर्यावरण और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 208 बीघा चरागाह भूमि पर पेड़ों के अवैध कटान का बड़ा मामला सामने आया है। संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में पुष्टि की है कि आराजी नंबर 201, 203 और 204 की बेशकीमती भूमि पर बिना किसी अनुमति के पेड़ों की बलि दे दी गई। इतना ही नहीं, इस लकड़ी का इस्तेमाल निम्बाहेड़ा और भटेरा गांव में संचालित अवैध कोयला भट्टियों में किया गया। इस मामले में कई अधिकारियों, कर्मचारियों व सफेद फोश लोगों की मिली भगत भी सामने आई है। इस मामले में जिला कलक्टर स्तर पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।