भीलवाड़ा में पुलिस बनी बोगस ग्राहक: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 5 युवतियों समेत नौ गिरफ्तार

भीलवाड़ा। शहर के पटेलनगर में मानसरोवर झील के निकट मंगलवार रात पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर दबिश दी। यहां स्पा की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस बोगस ग्राहक बनकर वहां गई और दबिश दी। मौके से पांच युवतियां समेत नौ जनों को गिरफ्तार किया। इनमें तीन युवतियां दिल्ली, एक उदयपुर की तथा एक थाइलैंड की है। पकड़े युवकों में दो ग्राहक, एक संचालक तथा एक हेल्पर शामिल है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने पीटा एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। कार्रवाई से शहर के अन्य स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया।