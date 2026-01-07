भीलवाड़ा में पुलिस बनी बोगस ग्राहक: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 5 युवतियों समेत नौ गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर
भीलवाड़ा। शहर के पटेलनगर में मानसरोवर झील के निकट मंगलवार रात पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर दबिश दी। यहां स्पा की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस बोगस ग्राहक बनकर वहां गई और दबिश दी। मौके से पांच युवतियां समेत नौ जनों को गिरफ्तार किया। इनमें तीन युवतियां दिल्ली, एक उदयपुर की तथा एक थाइलैंड की है। पकड़े युवकों में दो ग्राहक, एक संचालक तथा एक हेल्पर शामिल है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने पीटा एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। कार्रवाई से शहर के अन्य स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया।
डीएसपी सज्जनसिंह को सूचना मिली कि मानसरोवर झील के निकट मानसरोवर सैलून एंड स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य हो रहा है। पुलिसकर्मी बोगस ग्राहक बनकर वहां पहुंचा। दो हजार रुपए देकर बोगस ग्राहक को भेजा गया। काउंटर पर मसाज की रेट तय हुई। पांच सौ रुपए काउंटर पर दिए गए। उसके बाद बोगस को युवतियां दिखाई गईं। युवती पसंद करने के बाद उसे केबिन में भेजा गया।
केबिन आलीशान बनी थी। इस दौरान युवती ने मसाज शुरू किया। मसाज के दौरान बोगस ग्राहक से देह व्यापार के लिए युवती ने सौदेबाजी की। रेट तय होते ही इशारा मिलते ही पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान अलग-अलग केबिनों में कई युवतियां ग्राहकों के साथ थीं। पुलिस को देखकर वहां हड़कम्प मच गया।
ग्राहक और युवतियां भागने लगीं। टीम ने घेराबंदी करके सभी को पकड़ लिया। उनको थाने लाया गया। यहां मामला दर्ज कर पांच युवती समेत ग्राहक ग्वालियर निवासी पराग चतुर्वेदी, दांथल निवासी कैलाश जाट, संचालक कलंजरी, शाहपुरा हाल नया बापूनगर निवासी रामरतन कुमावत तथा हेल्पर पटेलनगर निवासी जगदीश प्रजापत को गिरफ्तार किया।
