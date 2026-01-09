उड़ान योजना पर ‘सख्ती’ का पहरा: अब नैपकिन वितरण में लापरवाही पड़ेगी भारी

प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़ी 'कालीबाई भील उड़ान योजना' को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति, प्राप्ति और वितरण में होने वाली लापरवाही को रोकने के लिए निदेशालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यदि नैपकिन वितरण में लापरवाही बरती गई या स्टॉक रजिस्टर में हेरफेर मिला, तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।