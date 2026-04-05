ग्रीष्मावकाश में कटौती का कड़ा विरोध: बच्चों व शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात

जिला मंत्री यासीन अली खान ने विभागीय अधिकारियों पर शिक्षकों के जायज हकों के प्रति द्वेष रखने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी वर्ष में दो दिन का ऐच्छिक अवकाश देय था, जिसका अधिकार संस्था प्रधान (प्रिंसिपल) को प्रत्यायोजित था। अब विभाग ने संस्था प्रधान के क्षेत्राधिकार वाले अवकाशों को मनमाने ढंग से घटाकर मात्र एक दिन कर दिया है। यह प्रदेश की सामाजिक और धार्मिक विविधता के प्रति विभाग की अनास्था को दर्शाता है, जिसे शिक्षक किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे।