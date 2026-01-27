बनास के सीने पर प्रहार करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक, पुलिस ने घेरा तो भाग खड़े हुए माफिया

भीलवाड़ा जिले में लंबे समय से सक्रिय बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और 'फिल्मी' स्टाइल में कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहाजपुर क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी में अवैध खनन की शिकायतों पर जिला विशेष टीम ने मंगलवार को दबिश दी। कार्रवाई इतनी गुप्त और सुनियोजित थी कि माफिया को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुलिस ने मौके से 5 जेसीबी मशीनें, 13 ट्रैक्टर और 3 डंपर जब्त कर अवैध बजरी के काले कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है।