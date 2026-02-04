पत्रिका की मुहिम का असर: विधानसभा में गूंजा बजरी का दर्द

कोठारी ने सरकार के सामने विकल्प रखते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मकान बनाने के लिए रेत जरूरी है। यदि सरकार अपनी ही बनाई नीति को लागू नहीं करवा पा रही है, तो वैकल्पिक व्यवस्था करे। इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर कांटे लगाने, यह कार्य ग्राम पंचायतों को सौंप देने का विकल्प रखा। इससे पंचायत अपने स्तर पर रॉयल्टी ले और जनता को बजरी उपलब्ध कराएं। सदन में विधायक की पीड़ा साफ दिखी। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में बजरी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि आज लोग उग्र होकर धरना-प्रदर्शन करने वाले थे। कोठारी ने कहा कि उनको मैंने रोका है कि मैं विधानसभा में आपकी बात रखूंगा। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले, वरना स्थिति और बिगड़ेगी।