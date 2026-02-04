4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

पत्रिका की मुहिम का असर: विधानसभा में गूंजा बजरी का दर्द

भीलवाड़ा. बजरी की किल्लत, आसमान छूते दाम और अवैध खनन के चलते आमजन को हो रही परेशानी को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियान का असर अब विधानसभा में देखने को मिला। पत्रिका की ओर से जनता की आवाज दमदार तरीके से उठाने के बाद, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 04, 2026

The issue of sand mining resonated in the Legislative Assembly.

The issue of sand mining resonated in the Legislative Assembly.

  • - विधायक कोठारी बोले- नीति अटकी, जनता पिस रही, अब पंचायतों को सौंपें कमान
  • - भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर में बजरी नीति लागू नहीं होने से अवैध खनन और गैंगवार का खतरा
  • - सरकार को दी चेतावनी- समाधान नहीं हुआ तो जनता उतरेगी सड़कों पर

भीलवाड़ा. बजरी की किल्लत, आसमान छूते दाम और अवैध खनन के चलते आमजन को हो रही परेशानी को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियान का असर अब विधानसभा में देखने को मिला। पत्रिका की ओर से जनता की आवाज दमदार तरीके से उठाने के बाद, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने सदन में सरकार को आइना दिखाया है। विधायक कोठारी ने मंगलवार को पर्ची के माध्यम से यह मामला उठाते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार ने बजरी नीति-2024 तो अच्छी बनाई, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में नाकाम रही। नतीजा यह है कि जनता घर बनाने को तरस रही है और बजरी माफिया हावी हो रहे हैं।

250 रुपए टन का वादा हवा, युवा अपराध की राह पर

कोठारी ने सदन में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था कि जनता को 250 रुपए प्रति टन में बजरी मिलेगी। नीति के तहत पहले जहां एक व्यक्ति के पास लीज थी, उसे 255 भागों में बांटा गया, जो पारदर्शिता थी। लेकिन भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और सवाईमाधोपुर में यह नीति लागू ही नहीं हो पाई। कोठारी ने कहा कि नीति लागू नहीं होने से अवैध खनन हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। पुलिस और माइनिंग विभाग पीछे लगे रहते हैं। इससे गैंगवार की स्थिति बन रही है। बेरोजगार युवा इस अवैध धंधे में फंसकर अपराधी बन रहे हैं। न सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, न जनता को राहत।

सुझाव: सरकार फेल तो पंचायत को दें पाॅवर

कोठारी ने सरकार के सामने विकल्प रखते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मकान बनाने के लिए रेत जरूरी है। यदि सरकार अपनी ही बनाई नीति को लागू नहीं करवा पा रही है, तो वैकल्पिक व्यवस्था करे। इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर कांटे लगाने, यह कार्य ग्राम पंचायतों को सौंप देने का विकल्प रखा। इससे पंचायत अपने स्तर पर रॉयल्टी ले और जनता को बजरी उपलब्ध कराएं। सदन में विधायक की पीड़ा साफ दिखी। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में बजरी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि आज लोग उग्र होकर धरना-प्रदर्शन करने वाले थे। कोठारी ने कहा कि उनको मैंने रोका है कि मैं विधानसभा में आपकी बात रखूंगा। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले, वरना स्थिति और बिगड़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पत्रिका की मुहिम का असर: विधानसभा में गूंजा बजरी का दर्द
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लापरवाही: सीवरेज खुदाई में तोड़ी राजस्वान की फाइबर केबल

Rajsawan fiber optic cable was damaged during sewage excavation.
भीलवाड़ा

पीएमश्री स्कूलों के निरीक्षण में नदारद अधिकारियों पर विभाग सख्त

The department is taking strict action against officials who were absent during the inspection of PM Shri schools.
भीलवाड़ा

डेयरी फेडरेशन में बड़ा फेरबदल: पाटीदार को भीलवाड़ा डेयरी एमडी की कमान

Major reshuffle in Dairy Federation: Patidar takes charge as MD of Bhilwara Dairy.
भीलवाड़ा

968 पदों के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 5 से, चूके तो नहीं मिलेगा दूसरा मौका

The process of filling out scrutiny forms for 968 posts will begin on the 5th.
भीलवाड़ा

बोर्ड परीक्षा के सत्रांक ऑनलाइन होंगे अपलोड, 4 मार्च तक का समय

Board exam internal assessment marks will be uploaded online; the deadline is March 4th.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.