खाकी की सरपरस्ती में पनप रहा माफिया, कोटड़ी-बीगोद में खुलेआम चल रही अवैध फैक्ट्रियां

भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी और बीगोद क्षेत्र में पिछले कई सालों से अवैध गारनेट (रेत का सोना) का गोरखधंधा चरम पर है। पुलिस और माफिया की मिलीभगत के चलते यह अवैध कारोबार बिना किसी रोक-टोक के बेखौफ चल रहा है। हालात यह हैं कि पुलिस अधिकारी आलाकमान (उच्चाधिकारी) के नाम पर माफिया से लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। हाल ही कोटड़ी क्षेत्र में पकड़े गए गारनेट के एक बड़े जखीरे के मामले में भारी भरकम रकम वसूलने की भनक जब उच्चाधिकारियों को लगी, तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।