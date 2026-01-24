12 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड परीक्षाओं का ‘महाकुंभ’, 50 हजार से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष-2026 की मुख्य परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। जिले में 12 फरवरी से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं में इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड व समकक्ष को मिलाकर कुल 50 हजार 111 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने गुरुवार को परीक्षाओं का पूरा खाका (रोडमैप) जारी कर दिया है।जिले में नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुल 175 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें से 173 सरकारी और मात्र 2 निजी विद्यालय शामिल हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों को पुलिस थानों और चौकियों की निगरानी में रखा जाएगा।