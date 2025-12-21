राज्य स्तरीय समान परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 7 से 19 मार्च तक होंगी वार्षिक परीक्षाएं

State-level common examinations will be held from March 7 to 19.
राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समान परीक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार समान परीक्षा वर्ष 2025-26 की वार्षिक परीक्षाएं 7 से 19 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यह समान परीक्षा कक्षा 9वीं व 11वीं कक्षाओं की होंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपन्न कराई जाएंगी। जिन विषयों की परीक्षा समय-सारिणी में शामिल नहीं होंगी, उनकी परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रयोगात्मक विषयों एवं विद्यालय स्तर की परीक्षाएं भी निर्धारित अंतराल अवधि में संपन्न होंगी।
निदेशालय ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रश्नपत्र निर्माण से जुड़ी किसी भी सूचना या गतिविधि के सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्नपत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों के प्रश्नपत्र संबंधित पीईईओ व यूसीईईओ कार्यालयों में सुरक्षित रखे जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नपत्र पुलिस थानों में रखने की भी व्यवस्था की जा सकेगी।
यदि अपरिहार्य स्थिति में प्रश्नपत्र पीईईओ या यूसीईईओ कार्यालयों में रखे जाते हैं, तो वहां राउंड-द-क्लॉक कर्मचारियों की ड्यूटी तथा रात्रिकालीन सुरक्षा सुनिश्चित की जाएंगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रश्नपत्रों को पुलिस थाने या पीईईओ या यूसीईईओ कार्यालय में रखने का निर्णय लें।
इसके साथ ही प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से जुड़े पीईईओ व यूसीईईओ को संवेदनशील प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा अवधि में उन्हीं कार्मिकों को प्रभारी व केंद्राधीक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके पास संबंधित कार्यालय का कार्यभार है।
वार्षिक परीक्षाओं के दौरान संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य की ओर से उड़नदस्तों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जिला व ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें भी संबंधित पुलिस थानों में सुरक्षित रखा जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि जिले में परीक्षाओं का संचालन गोपनीय, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए। प्रश्नपत्र प्राप्त होने से पहले जिला स्तर पर समिति की बैठक जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित कर निर्णय लिए जाएंगे और उनकी शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा संचालन में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
