राज्य स्तरीय समान परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 7 से 19 मार्च तक होंगी वार्षिक परीक्षाएं

निदेशालय ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रश्नपत्र निर्माण से जुड़ी किसी भी सूचना या गतिविधि के सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्नपत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों के प्रश्नपत्र संबंधित पीईईओ व यूसीईईओ कार्यालयों में सुरक्षित रखे जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नपत्र पुलिस थानों में रखने की भी व्यवस्था की जा सकेगी।