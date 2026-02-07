भीलवाड़ा में फिर गूंजेगी ‘पुलक’ वाणी: आचार्य पुलकसागर के चातुर्मास के मिले सुखद संकेत

ट्रस्ट के महासचिव जयकुमार पाटनी ने बताया कि आचार्य पुलकसागर का भीलवाड़ा से गहरा नाता रहा है। वे वर्ष-2012 और 2015 में अल्प प्रवास पर यहां आ चुके हैं, लेकिन उनकी वे यात्राएं ऐतिहासिक थीं। इतिहास में यह आचार्य पुलकसागर का ही प्रभाव था कि वर्ष 2012 में महावीर जयंती पर दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज, जो अक्सर अलग-अलग आयोजन करते थे, एक जाजम पर आ गए थे। चित्रकूट धाम से दोनों समाजों का जुलूस एक साथ निकला, जो एकता की एक मिसाल बना। उसके बाद से शहर में ऐसा संयुक्त जुलूस दोबारा नहीं निकल सका। वर्ष 2015 में भी आचार्य के सानिध्य में चित्रकूट धाम में सात दिवसीय ज्ञानगंगा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ था। समाज को उम्मीद है कि इस चातुर्मास से भीलवाड़ा में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता का नया अध्याय लिखा जाएगा।