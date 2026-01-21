मौसम ने बदली चाल, दिन का तापमान बढ़ा, रात और सुबह की सर्दी में राहत नहीं

भीलवाड़ा शहर में पिछले पांच दिनों से मौसम में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को मंगलवार की तुलना में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात का तापमान स्थिर बना रहा। इससे दिन में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम सर्दी का असर बना रहा। चार दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद रविवार और सोमवार को दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। सोमवार को अधिकतम तापमान घटकर 25.9 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री पर पहुंच गया। मंगलवार को दिन का तापमान और नीचे आया। इस दिन अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री रहा। मंगलवार को दिन में धूप अपेक्षाकृत कमजोर रही, जिससे सर्दी का असर दिनभर महसूस किया गया।