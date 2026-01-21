मौसम ने बदली चाल, दिन का तापमान बढ़ा, रात और सुबह की सर्दी में राहत नहीं

The weather changed, the day temperature increased,
भीलवाड़ा शहर में पिछले पांच दिनों से मौसम में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को मंगलवार की तुलना में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात का तापमान स्थिर बना रहा। इससे दिन में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम सर्दी का असर बना रहा। चार दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद रविवार और सोमवार को दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। सोमवार को अधिकतम तापमान घटकर 25.9 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री पर पहुंच गया। मंगलवार को दिन का तापमान और नीचे आया। इस दिन अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री रहा। मंगलवार को दिन में धूप अपेक्षाकृत कमजोर रही, जिससे सर्दी का असर दिनभर महसूस किया गया।
बुधवार को मौसम ने हल्का रुख बदला। अधिकतम तापमान बढ़कर 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी दिन के तापमान में करीब 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इससे दोपहर के समय धूप में हल्की गर्माहट महसूस की गई। वहीं न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री पर ही स्थिर रहा, जिससे रात और सुबह की सर्दी में कोई खास राहत नहीं मिली।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और साफ आसमान के कारण देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि रात में ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचे बना हुआ है। शहरवासियों पर इसका असर साफ दिखा। दोपहर में लोग हल्के कपड़ों में नजर आए, वहीं सुबह-शाम अब भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे-धीरे और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात की सर्दी फिलहाल बरकरार रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग