जहाजपुर में खड़े वाहन का 225 किमी दूर पारा में कटा टोल

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में खड़ी कार का आसींद के पारा टोल प्लाजा पर फास्टैग से 75 रुपए टोल कटने का मामला सामने आया है। कार मालिक का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पारा टोल प्लाजा जहाजपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर है, ऐसे में वाहन के वहां से गुज़रने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बावजूद फास्टैग से पैसे कट गए। जबकि कार के पिछले पहिए में खराबी होने से 12 दिन से घर के बाहर खड़ी है।