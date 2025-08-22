Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

जहाजपुर में खड़े वाहन का 225 किमी दूर पारा में कटा टोल

- वाहन मालिकों से हो रही फर्जी वसूली, शिकायत पर भी नहीं मिल रहा समाधान -टोल प्लाजा पर मनमानी

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 22, 2025

Toll was collected for a vehicle parked in Jahazpur at a distance of 225 km in Para
Toll was collected for a vehicle parked in Jahazpur at a distance of 225 km in Para

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में खड़ी कार का आसींद के पारा टोल प्लाजा पर फास्टैग से 75 रुपए टोल कटने का मामला सामने आया है। कार मालिक का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पारा टोल प्लाजा जहाजपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर है, ऐसे में वाहन के वहां से गुज़रने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बावजूद फास्टैग से पैसे कट गए। जबकि कार के पिछले पहिए में खराबी होने से 12 दिन से घर के बाहर खड़ी है।

शिकायत नंबर पर भी नहीं मिल रहा जवाब

वाहन मालिक सतीश जैन ने जब टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला। जैन का कहना है कि बार-बार फोन करने के बावजूद न तो कॉल रिसीव हो रहा है और न ही शिकायत दर्ज हो पा रही है। उनका कहना है कि 20 अगस्त की रात 8:25 बजे टोल से वाहन का निकलना बताया तथा राशि की कटौती 21 अगस्त को सुबह 6:57 बजे हुई।

रोजाना हो रही कटौती, वाहन मालिक परेशान

स्थानीय लोगों के अनुसार जहाजपुर में खड़े रहने के बावजूद फास्टैग से अमान्य टोल कटौती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई बार एक ही वाहन से एक दिन में दो-दो कटौतियां तक हो चुकी हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि यह समस्या अब केवल जहाजपुर तक सीमित नहीं रहीं।

वाहन मालिकों की मांग

टोल प्लाजा की तकनीकी खामियों की जांच हो। गलत तरीके से काटी गई राशि को तुरंत वापस किया जाए।

फास्टैग सिस्टम पर निगरानी बढ़ाई जाए। उधर जानकारों का कहना है कि यह साइबर का मामला है।

Published on:

22 Aug 2025 08:34 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जहाजपुर में खड़े वाहन का 225 किमी दूर पारा में कटा टोल

