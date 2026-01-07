भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री में दो श्रमिकों की संदिग्ध मौत, श्रमिकों व परिजनों का मोर्चरी पर प्रदर्शन

फोटो पत्रिका
भीलवाड़ा। रायला थाना क्षेत्र के रायसिंहपुरा स्थित सीताराम डेनिम कपड़ा फैक्ट्री में दो श्रमिकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों श्रमिक बॉयलर क्षेत्र में कार्यरत थे। श्रमिकों की मौत से गुस्साए श्रमिकों व ग्रामीणों का भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी व फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। मांडल विधायक उदयलाल भडाणा भी श्रमिकों के समर्थन में धरने पर बैठे।
पुलिस के अनुसार आसींद के जिन्द्रास निवासी गजानंद गाडरी (25) पुत्र रामचंद्र और नानाडी निवासी कमलेश गुर्जर (24) पुत्र जीवराज गुर्जर की मंगलवार रात बॉयलर साइट पर ड्यूटी थी। बुधवार सुबह आठ बजे अन्य श्रमिक पहुंचे तो दोनों अचेत मिले। इस पर एम्बुलेंस से दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा लाए। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई। वहीं बड़ी संख्या में फैक्ट्री के श्रमिक बाद में महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए। श्रमिकों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण बॉयलर से गैस का रिसाव हुआ, जिससे दोनों श्रमिकों की मौत हो गई। श्रमिक व परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। घटना व प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अभी समझाइश कर रहे है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग