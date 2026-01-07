भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री में दो श्रमिकों की संदिग्ध मौत, श्रमिकों व परिजनों का मोर्चरी पर प्रदर्शन

घटना के बाद मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई। वहीं बड़ी संख्या में फैक्ट्री के श्रमिक बाद में महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए। श्रमिकों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण बॉयलर से गैस का रिसाव हुआ, जिससे दोनों श्रमिकों की मौत हो गई। श्रमिक व परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। घटना व प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अभी समझाइश कर रहे है।