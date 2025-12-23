वीर बाल दिवस: छुट्टियों के कारण 26 को होने वाला आयोजन अब 24 को होगा

राज्य के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में वीर बाल दिवस-2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा। पहले यह आयोजन 26 दिसंबर को होने वाला था। लेकिन शीतकालीन अवकाश के चलते 24 दिसंबर बुधवार को अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह आयोजन वीर बाल दिवस बच्चों में देशभक्ति, साहस, करुणा और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए आयु वर्ग के अनुसार प्रतियोगिताएं होगी।