भीलवाड़ा

वीर बाल दिवस: छुट्टियों के कारण 26 को होने वाला आयोजन अब 24 को होगा

- जिले की सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में होगी विशेष प्रतियोगिताएं

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 23, 2025

Due to holidays, the event scheduled for the 26th will now be held on the 24th.

Due to holidays, the event scheduled for the 26th will now be held on the 24th.

राज्य के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में वीर बाल दिवस-2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा। पहले यह आयोजन 26 दिसंबर को होने वाला था। लेकिन शीतकालीन अवकाश के चलते 24 दिसंबर बुधवार को अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह आयोजन वीर बाल दिवस बच्चों में देशभक्ति, साहस, करुणा और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए आयु वर्ग के अनुसार प्रतियोगिताएं होगी।

आयु वर्ग के अनुसार यह होगी गतिविधियां

  • पूर्व-प्राथमिक (3–6वर्ष): चित्रकारी, पेंटिंग, खेल गतिविधियां, कहानी सुनाना
  • प्राथमिक (6–10वर्ष): चित्रकला, निबंध लेखन, कहानी सुनाना
  • माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (11–18वर्ष): निबंध, कविता, वाद-विवाद, डिजिटल प्रस्तुतियां

प्रतियोगिताओं के प्रमुख विषय

भारत के लिए मेरा सपना, विकसित भारत की संकल्पना, दूसरों की मदद मेरी महाशक्ति, मेरी संस्कृति के रंग, मेरे आस-पास के नायक, राष्ट्र निर्माण में बच्चों की भूमिका, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया मिशन और अमृत काल जैसे विषयों पर छात्र अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

फिल्म प्रदर्शन भी अनिवार्य

परिपत्र में यह भी निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों के साथ विद्यार्थियों को गुरु गोविंद सिंहजी के चार साहिबजादों के जीवन पर आधारित फिल्म ‘चारसाहिबजादे’ का प्रदर्शन किया जाए। इससे बच्चे उनके बलिदान और शौर्य से प्रेरणा ले सकें।

फोटो-वीडियो रिपोर्ट भेजना अनिवार्य

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं समग्र शिक्षा परियोजना के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में आयोजित कार्यक्रमों की कम से कम 4 जियो टैग फोटो एवं 2 वीडियो सहित संपूर्ण सूचना 24 दिसंबर को शाम 3 बजे तक अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। विद्यालयों की संख्या, प्रतिभागी विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं आयोजित गतिविधियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा। सभी संयुक्त निदेशकों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

