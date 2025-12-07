मतदाता पुनरीक्षण: भीलवाड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि, शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर प्रदेश में अव्वल

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में भीलवाड़ा ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि को “टीम भीलवाड़ा की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि जिले के 1 लाख 73 हजार 404 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले में 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं। एसआइआर के तहत 100 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है।