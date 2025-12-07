7 दिसंबर 2025,

भीलवाड़ा

मतदाता पुनरीक्षण: भीलवाड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि, शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर प्रदेश में अव्वल

जिले में 1 लाख 73 हजार 404 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से होंगे विलोपित ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर को

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 07, 2025

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में भीलवाड़ा ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि को “टीम भीलवाड़ा की सामूहिक विजय” बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि जिले के 1 लाख 73 हजार 404 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले में 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं। एसआइआर के तहत 100 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है।

1.73 लाख के नाम कटने का मुख्य कारण

जिन 1.73 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगे, उनके विलोपन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

  • शिफ्टिंग (स्थानांतरण): 88,143 मतदाता अपनी विधानसभा छोड़कर अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं।
  • मृत्यु: 35,508 मतदाताओं की मौत हो चुकी है।
  • अनुपस्थिति: 38,948 मतदाता सत्यापन के दौरान बीएलओ को अनुपस्थित पाए गए।
  • दोहरी प्रविष्टि: 9,969 मतदाताओं के नाम सूची में डबल पाए गए हैं।
  • अन्य: 836 अन्य मतदाता भी विलोपन सूची में शामिल हैं।
  • अगले चरण: ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को
  • विशेष पुनरीक्षण की आगे की समय-सारणी इस प्रकार है।
  • - ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 16 दिसंबर
  • - दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि : 16 दिसंबर से 15 जनवरी
  • - दावों–आपत्तियों पर निर्णय : 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026
  • - अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 14 फरवरी 2026 (शनिवार)

सातों विधानसभा से कटने वाले मतदाताओं की संख्या

विधानसभा मौत अनुपस्थित शिफ्ट डबल अन्य योग

  • आसींद 5599 3194 15840 1518 175 26326
  • मांडल 4766 1111 9448 1297 40 16662
  • सहाड़ा 4649 1260 10011 949 69 16938
  • भीलवाड़ा 8460 28413 25827 3252 353 66305
  • शाहपुरा 4240 2526 9369 812 74 17021
  • जहाजपुर 3957 1584 9899 1114 39 16593
  • मांडलगढ 3837 860 7749 1027 86 13559
  • कुल योग 35,508 38948 88143 9969 836 1,73,404

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / मतदाता पुनरीक्षण: भीलवाड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि, शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर प्रदेश में अव्वल

