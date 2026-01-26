मतदान की शपथ और खरीदारी का उत्साह: भीलवाड़ा टेक्सटाइल मेले में उमड़े शहरवासी

शहर के ग्रामीण हाट में आयोजित भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला 2026 अपने अंतिम चरण में पूरे परवान पर है। रविवार को मेले में जहां एक ओर टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की भारी खरीदारी हुई, वहीं दूसरी ओर मतदाता दिवस के अवसर पर मेले में उपस्थित जनसमूह ने देश के सजग नागरिक होने का धर्म निभाने की शपथ ली।