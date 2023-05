Rajasthan Weather: जेठ में सावन सा नजारा, तपती गर्मी में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ मौसम

5

Weather News: Pre Monsoon Rain Again In Next 3 to 30 Hours Thunderstorm Come With 75 Km Speed Imd issued Red Alert | Weather News : अगले 3 से 30 घंटे में फिर होगी तूफानी बारिश, 75 किलोमीटर की रफ़्तार से आएगी आंधी, IMD ने जारी किया Red Alert | Patrika News