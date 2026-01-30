गेहूं खरीद: अब 2525 रुपए क्विंटल मिलेगा दाम, 1 से रजिस्ट्रेशन; जन आधार-बैंक खाता लिंक जरूरी

विभाग के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इसके लिए राज्य भर में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को उपज बेचने के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड और एनसीसीएफ के अलावा इस वर्ष से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी खरीद का जिम्मा सौंपा गया है। पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी समस्या के लिए किसान कार्य दिवसों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टोल फ्री नंबर 14435 पर संपर्क कर सकते हैं। क्रय केंद्रों की सूची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है।