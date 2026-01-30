गेहूं खरीद: अब 2525 रुपए क्विंटल मिलेगा दाम, 1 से रजिस्ट्रेशन; जन आधार-बैंक खाता लिंक जरूरी

Wheat procurement: Farmers will now get Rs 2525 per quintal, registration starts from April 1st.
- 10 मार्च से शुरू होगी 383 केंद्रों पर खरीद, इस बार खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम भी खरीदेगा उपज
प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2525 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। राज्य के किसान अपनी उपज बेचने के लिए 1 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जिस बैंक खाते में फसल का भुगतान चाहते हैं, उसे तुरंत अपने जन आधार से लिंक करवा लें, क्योंकि भुगतान सीधे जन आधार से जुड़े खाते में ही ट्रांसफर होगा।
विभाग के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इसके लिए राज्य भर में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को उपज बेचने के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड और एनसीसीएफ के अलावा इस वर्ष से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी खरीद का जिम्मा सौंपा गया है। पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी समस्या के लिए किसान कार्य दिवसों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टोल फ्री नंबर 14435 पर संपर्क कर सकते हैं। क्रय केंद्रों की सूची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है।
