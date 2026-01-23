देश के छोटे व्यापारी को क्या इस बजट में मिलेगी जटिलताओं से मुक्ति

देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने वाला लघु उद्यमी और छोटा व्यापारी आज खुद को 'सिस्टम' के चक्रव्यूह में फंसा महसूस कर रहा है। यह वर्ग जो सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है और ईमानदारी से जीएसटी व इनकम टैक्स चुकाता है। ऐसे उद्यमियों को बदले में क्या मिलता है? कागजी कार्रवाई का बोझ, बैंकों के चक्कर और विभागों की लंबी फेहरिस्त। इस बजट में 'सिंगल डिजिटल समरी' और 'सरल जीएसटी' छोटे व्यापारियों की पहली जरूरत है।