एनजीटी के डंडे से कोटड़ी तालाब की पाल पर चला प्रशासन का पीला पंजा

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के सख्त रुख के बाद भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी कस्बे में मंगलवार को प्रशासन का भारी लाव-लश्कर 'पीलापंजा' लेकर सड़कों पर उतरा। फतेहसागर तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन ने जहाजपुर रोड स्थित पाल क्षेत्र में चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई और लोग अपने आशियानों को उजड़ते देख बेबस नजर आए।