7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

ईएसआईसी की स्प्री योजना का 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ

पंजीकरण कराने पर मिलेगा परिवार के सदस्यों को मुक्त उपचार

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 07, 2025

You can avail the benefits of ESIC's Spree scheme till 31 December
You can avail the benefits of ESIC's Spree scheme till 31 December

भीलवाड़ा जिले में विभिन्न कंपनी और उद्योगों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए ईएसआईसी खुशखबरी लेकर आया है। ईएसआईसी ने स्प्री योजना शुरू की गई है। इसमें अपंजीकृत नियोक्ता अपना पंजीकरण करा कर लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य कार्मिकों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है। 31 दिसम्बर तक नियोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी खुद, माता-पिता, पत्नी व बच्चों का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। यह बात बुधवार को ईएसआईसी के उपक्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के संयुक्त निदेशक दीपक चौरसिया ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सभागार में चैम्बर व कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थित नियोक्ता एवं कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए कही। चौरसिया ने बताया कि ईएसआईसी ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रॉप्टिंग इनिशिएटिव’ स्प्री योजना को मंजूरी दी है। ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के उप निदेशक दीपक कुमार मीणा ने बताया कि नियोक्ता यदि योजना की वैधता अवधि में अपने प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराते हैं तो उन्हें पंजीकरण की तिथि या घोषित तिथि से कवरेज प्रदान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनका अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें भी पंजीकरण की तारीख से ईएसआई अधिनियम के तहत पूर्ण लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि निगम भीलवाडा शाखा के प्रबंधक ललित किशोर महावर ने बताया कि ईएसआई अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने को अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे वे स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारी में आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

चैम्बर के संयुक्त सचिव निर्मल जैन ने स्वागत करते हुए बताया कि यह योजना उन सभी के लिए एक अवसर है, जो अब तक किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हो पाए। सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों से आव्हान किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत योजना का लाभ उठाए। सेमिनार में कई उद्योगों के एच आर हेड सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ईएसआईसी की स्प्री योजना का 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.