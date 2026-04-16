220 और 132 केवी जीएसएस परिसर में निर्मित हो रहे 33 केवी के दो स्टेशन

भिवाड़ी. अभी तक सैकड़ों औद्योगिक उपभोक्ताओं को 220 केवी जीएसएस बिलाहेड़ी और 132 केवी जीएसएस नीलम चौक से बिजली की आपूर्ति हो रही थी। अब प्रसारण निगम वितरण निगम के जीएसएस को आपूर्ति करेगा, उसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति होगी। बिलाहेड़ी में 33 केवी जीएसएस निर्माण चल रहा है और नीलम चौक पर जल्द शुरू होने वाला है। अभी तक बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान आने पर उपभोक्ताओं को वितरण निगम के साथ ही प्रसारण निगम के भी चक्कर लगाने पड़ते थे। जीएसएस में खराबी होने पर दोनों निगम की जिम्मेदारी की वजह से उपभोक्ताओं को उलझन होती थी। साथ ही दोनों विभागों में समन्वय की कमी होने पर कई बार उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और फॉल्ट निकालने के लिए परेशान होना पड़ता था। निगम से मिली जानकारी के अनुसार 220 केवी बिलाहेड़ी और 132 केवी जीएसएस नीलम चौक से 11 केवी के फीडर निकल रहे थे। 220 केवी से छह फीडर और 132 केवी से आठ फीडर थे, दोनों जगह पर करीब 1500 फैक्ट्रियां थीं। दोनों परिसर के अंदर 33 केवी के जीएसएस छह करोड़ की लागत से तैयार होंगे। जीएसएस तैयार होने के बाद बिजली वितरण की पूरी जिम्मेदारी ओएंडएम की हो जाएगी।