13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

10 साल नौकरी के बाद कंसलटेंसी शुरू की, जितना वेतन मिलता था उससे तीन गुना फायदा मिला

भिवाड़ी. केशोराम शर्मा (केआर शर्मा) का जन्म 1954 में एलम मुजफ्फरनगर में हुआ। पिता सीताराम शर्मा सरकारी अस्पताल में वैद्य थे। 1982 में आईआईटी दिल्ली से केमिकल में एमटेक की। 1983 में रायबरेली में सल्फरिक एसिड और सुपर फास्फेट खाद बनाने की कंपनी में सुपरिंटेंडेंट के पद पर नियुक्ति हुई। चार हजार रूपये महीना वेतन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Apr 13, 2026

खाद फैक्टरी की मशीन एवं प्लांट निर्माण शुरू किया, विदेश में करते हैं निर्यात 50 लोगों को दे रहे रोजगार महीने पर देते हैं 16 लाख का वेतन

भिवाड़ी. केशोराम शर्मा (केआर शर्मा) का जन्म 1954 में एलम मुजफ्फरनगर में हुआ। पिता सीताराम शर्मा सरकारी अस्पताल में वैद्य थे। 1982 में आईआईटी दिल्ली से केमिकल में एमटेक की। 1983 में रायबरेली में सल्फरिक एसिड और सुपर फास्फेट खाद बनाने की कंपनी में सुपरिंटेंडेंट के पद पर नियुक्ति हुई। चार हजार रूपये महीना वेतन मिला। 1985 में धारूहेड़ा स्थित मल्टीटेक इंटरनेशनल कंपनी में काम करना शुरू किया। 1988 में रेडिको खेतान रामपुर में सेवाएं शुरू की। 1990 में जूबिलेंट गजरौला में काम किया। चार फैक्ट्रियों में उच्च पदों पर काम करने के बाद मन में हमेशा यही रहता था कि अपना काम शुरू किया जाए। दिसंबर 1993 में इंजीनियरिंग कंसलटेंसी का काम गाजियाबाद से शुरू किया। करीब एक दर्जन फैक्ट्री लगवाई। जब नौकरी छोड़ी थी तब यूनिट हेड के पद पर था। कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, नौकरी में जितना वेतन मिलता था उससे तीन गुना अधिक कमाया। सात साल तक कंसल्टेंसी का काम ही करता रहा। फिर कुछ साथी लोग मिले उन्होंने कहा की साझेदारी में अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। 2001 में मेरठ में हमने प्लांट लगाया। प्लांट एवं मशीनरी निर्माण कर विदेश भेजने लगे। टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। 2010 में साझेदारी टूट गई। इसके बाद मैं भिवाड़ी खुशखेड़ा आ गया और रीको से भूखंड आवंटित कराया। पुराना जमा हुआ काम था, शहर बदल गया था लेकिन ग्राहकों से अच्छे संबंध थे, फैक्ट्री निर्माण में जितना समय लगा, उसके बाद निर्माण शुरू होने के बाद अच्छे आर्डर मिलते गए। पहले साल में ही टर्न ओवर सात करोड रुपए पहुंच गया। बाद में रीको से बराबर में स्थित एक और भूखंड खरीद लिया और काम का विस्तार किया। अब मेरी फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं और उन्हें महीने का 16 लाख वेतन दिया जाता है।

परेशानियां भी आई
नौकरी छोडऩे के बाद कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, एक दर्जन फैक्ट्रियां लगवाई। काम नहीं होने पर यहां भी दिक्कतें आती थी। क्योंकि बड़े प्लांट रोज-रोज नहीं लगते, काम आने पर आप सालों के लिए व्यस्त हो जाते थे, नहीं आने पर महीनो खाली बैठे रहते थे। इसी तरह साझेदारी टूटने पर अचानक से अपना काम शुरू करना पड़ा। सारी जमा पूंजी एक साथ लग गई। केशोराम बताते हैं कि सफलता का श्रेय ईमानदारी और कठिन परिश्रम को जाता है। अब बेटा पार्थ शर्मा बीटेक करने के बाद फैक्ट्री को संभाल रहा है। वह प्रतिदिन कुछ घंटे के लिए ही फैक्ट्री में देखभाल और मार्गदर्शन के लिए जाते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 06:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / 10 साल नौकरी के बाद कंसलटेंसी शुरू की, जितना वेतन मिलता था उससे तीन गुना फायदा मिला

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सलारपुर में 33 केवी दो जीएसएस निर्मित होने से बिजली आपूर्ति की राह होगी आसान

भिवाड़ी

इंवेस्ट समिट चार साल में 263 में से 105 एमओयू सफल, दो साल से प्रगति रुकी

भिवाड़ी

6.70 करोड़ से तैयार हुआ सीएफसी, आठ महीने से संचालन का इंतजार

भिवाड़ी

फूड कोर्ट का निर्माण अटका, एक महीने से से साइट बंद

भिवाड़ी

एक साल में खर्च हुई 3906 करोड़ की बिजलीबिजली खपत जयपुर डिस्कॉम में भिवाड़ी सर्किल सबसे आगे

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.