सलारपुर में 33 केवी दो जीएसएस निर्मित होने से बिजली आपूर्ति की राह होगी आसान

भिवाड़ी. सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में छोटी बड़ी इकाइयों का निर्माण तेजी से हो रहा है। बिजली आपूर्ति के लिए जीएसएस निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां प्रस्तावित 33 केवी के जीएसएस निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक जीएसएस विद्युत निगम तैयार कराएगा और दूसरा रीको निर्मित कराएगी। दोनों ही जीएसएस को लेकर अब तेजी दिखने लगी है। अप्रेल के पहले सप्ताह में रीको ने मांगपत्र की राशि ढाई करोड़ रुपए जमा करा दी है। जीएसएस निर्मित होने के बाद उद्योग क्षेत्र में आ रही नई इकाइयों और आवासीय भवनों को विद्युत कनेक्शन मिल सकेंगे। अभी तक क्षेत्र में नए कनेक्शन देने और पुराने कनेक्शन का भार बढ़ाने का निगम के पास कोई इंतजाम नहीं था। सलारपुर में 33 केवी के दो जीएसएस निर्मित होने है। एक जीएसएस रीको निर्मित करेगी और दूसरा निगम करेगा। विद्युत निगम ने रीको को आठ जनवरी को मांगपत्र दिया था। निगम यहां जीएसएस निर्माण में सुपरविजन करेगा। अभी सलारपुर में 33केवी आपूर्ति का कोई फीडर नहीं है। वर्तमान में दो फैक्ट्रियों ने 33केवी कनेक्शन लिए हैं, इन्हें सिक्पा और नीलकंठ फीडर से कनेक्शन दिए हैं।