एक साल में खर्च हुई 3906 करोड़ की बिजलीबिजली खपत जयपुर डिस्कॉम में भिवाड़ी सर्किल सबसे आगे

भिवाड़ी. उद्योग नगरी टैक्स देने के साथ बिजली खपत में भी जयपुर डिस्कॉम के 18 सर्किल में सबसे अव्वल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भिवाड़ी सर्किल में 3906 करोड़ रुपए की बिजली की खपत हुई। इसके साथ ही बिल वसूली में भी जिला पहले पायदान पर रहा है। पिछली बकाया को शामिल करते हुए 3926 करोड़ रूपए की प्राप्ति हुई है। भिवाड़ी सर्किल में सब डिवीजन भिवाड़ी और टपूकड़ा से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। औद्योगिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भिवाड़ी में आता है और उसके बाद कुछ हिस्सा टपूकड़ा में आता है। भिवाड़ी सब डिवीजन ने वित्तीय वर्ष में करीब 2600 करोड़ रुपए के बिल जारी किए और टपूकड़ा ने पांच सौ करोड़ के बिल जारी किए। टीएंडडी लॉस में भी कमी आई है। गत वर्ष 8 फीसदी की अपेक्षा इस बार 6.97 फीसदी ही टीएंडडी लॉस रहे। एक प्रतिशत से अधिक टीएंडडी लॉस कम होने से 5.23 करोड़ यूनिट बिजली की बचत हुई है, जिससे निगम को 43.22 करोड़ रुपए की छीजत कम हुई है।