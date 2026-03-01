नौ महीने में पूरी हुई 220 कारोली जीएसएस की विद्युत भार क्षमता

भिवाड़ी. कारोली 132 केवी जीएसएस गत वर्ष अगस्त में क्रमोन्नत होकर 220 केवी जीएसएस में परिवर्तित हुआ। जीएसएस की क्षमता 160 एमवीए रखी गई। क्रमोन्नत होने के बाद जीएसएस पर विद्युत भार क्षमता 35 मेगावाट थी, जो कि नौ महीने में बढकऱ 160 एमवीए हो चुकी है। गर्मियों के सीजन में भार बढऩे अथवा नई इंडस्ट्री के कनेक्शन लेने पर जीएसएस की भार क्षमता को बढ़ाना होगा। प्रसारण निगम अभियंताओं ने बताया कि कारोली जीएसएस पर 122 मेगावाट का विद्युत भार आ चुका है। 38 मेगावाट का नया कनेक्शन हो चुका है, उक्त कंपनी ने अभी पूरा भार नहीं लिया है। पूरा भार लेने पर जीएसएस पूरी क्षमता पर संचालित होने लगेगा। इसके बाद यहां 160 एमवीए के एक अन्य ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। फाइल मुख्यालय भेज दी गई है। मुख्यालय से फाइल पर कुछ तकनीकि जानकारी मांगी गई है, जिसे पूरा करने के बाद दोबारा फाइल भेजी जा रही है।