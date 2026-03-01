20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

रीको की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर श्रमिक कॉलोनी का हो गया निर्माण

भिवाड़ी. रीको उद्योग क्षेत्र के चारों तरफ चारीदीवारी तोडऩे के साथ ही रीको की जमीन पर कब्जों का खेल भी चल रहा है। रीको अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद मामले को दबाया जा रहा है। बंदापुर उद्योग क्षेत्र में रीको की करोड़ों रुपए की जमीन पर तीन मंजिल श्रमिक कॉलोनी सहित अन्य निर्माण [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Mar 20, 2026

जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में माफिया दबा रहे सरकारी जमीन

भिवाड़ी. रीको उद्योग क्षेत्र के चारों तरफ चारीदीवारी तोडऩे के साथ ही रीको की जमीन पर कब्जों का खेल भी चल रहा है। रीको अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद मामले को दबाया जा रहा है। बंदापुर उद्योग क्षेत्र में रीको की करोड़ों रुपए की जमीन पर तीन मंजिल श्रमिक कॉलोनी सहित अन्य निर्माण किए जा चुके हैं। सभी निर्माण रीको अधिकारियों की निगरानी में चल रहे हैं। रीको अधिकारी क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करते हैं लेकिन उन्हें विभाग की जमीनों पर हुए कब्जे दिखाई नहीं देते। बंदापुर में भी रीको की जमीन पर निर्माण निरंतर जारी है। अवैध कब्जा करने वालों ने रीको की जमीन हड़पने के बाद उस पर श्रमिक कॉलोनी बसा दी, सैकड़ों मजदूरों को किराए पर कमरे दे दिए और लाखों रुपए महीना किराया वसूल जा रहा है लेकिन यह सब कुछ रीको अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा। रीको अधिकारी विभाग के हित में काम करने की जगह अलग उद्देश्य से काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि कारोली, सलारपुर में रीको की दीवार तोडऩे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दीवार तोडक़र रीको की सडक़, बिजली लाइन, नाली सहित अन्य संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है।

करोड़ों की कीमत
बंदापुर में रीको की जिस जमीन पर माफिया ने कब्जा किया है, उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। रीको एक तरफ ईमानदारी से उद्योग चलाने वाले उद्यमियों से एक-एक रुपए का हिसाब बराबर करती है, वहीं दूसरी तरफ कब्जा करने वालों पर मेहरबानी बरती जा रही है। कब्जे का क्षेत्रफल और दायरा लगातार बढ़ता रहा है। इसके बावजूद कोई रोकटोक नहीं हो रही है।

बंदापुर क्षेत्र में रीको की जमीन पर अगर कोई कब्जा कर निर्माण किया गया है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अखिल अग्रवाल, यूनिट हेड, रीको

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / रीको की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर श्रमिक कॉलोनी का हो गया निर्माण

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कारोली उद्योग क्षेत्र में भी दीवार नहीं की निर्मित

भिवाड़ी

सलारपुर उद्योग क्षेत्र, सरकारी संपत्ति का नुकसान

भिवाड़ी

सलारपुर उद्योग क्षेत्र चार करोड़ की चारदीवारी तोड़ रहे, निजी खातेदारी में अवैध भूखंड को दे रहे रास्ते

भिवाड़ी

प्लास्टिक इंडस्ट्री का युद्ध ने बिगाड़ा गणित, कच्चा माल 70 फीसदी महंगा

भिवाड़ी

युद्ध का उद्योग पर असर, फैक्टरी में बंद हुआ उत्पादन, लागत भी बढ़ेगी

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.