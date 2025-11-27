भिवाड़ी मोड़ सौंदर्यीकरण, तीसरी बार टेंडर करने पर मिली फर्म

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य चौराहा भिवाड़ी मोड़ के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में हैं। टेंडर खुलने के बाद कार्यादेश जारी हो रहा है। अभी ग्रेप की पाबंदी की वजह से निर्माण शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा। ग्रेप हटने के बाद ही निर्माण शुरू होगा। पहली बार टेंडर करने पर एक ही फर्म ने भाग लिया। उक्त फर्म ने 12 प्रतिशत ऊपर टेंडर भरा, जिसकी वजह से टेंडर निरस्त करना पड़ा। दूसरी बार में भी एक फर्म ने टेंडर में भाग लिया। तीसरी बार में दो फर्म ने भाग लिया। एक फर्म को 6.80 प्रतिशत ऊपर में काम दिया जाएगा। दूसरी एजेंसी ने इससे अधिक रेट डाले थे। सौंदर्यीकरण का टेंडर 5.40 करोड़ का है। सौंदर्यीकरण एक साल में पूरा होगा। जिसमें चौराहा पर सीसी रोड, बीच में सर्किल, आईलेंड सहित अन्य डिजायन बनेगा। सजावटी लाइट लगेंगी और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी बेसिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि बाद में खुदाई नहीं करनी पड़े। उद्योग क्षेत्र में घुसने और बाहर निकलने के लिए भिवाड़ी मोड ही मुख्य चौराहा है। अब इस चौराहे का सौंदर्यीकरण सिंह द्वार के रूप में किया जाएगा। काफी समय से उक्त चौराहे की दुर्दशा है। इसे अब सौंदर्यीकरण देकर लुभावने और आकर्षक रुप से तैयार किया जाएगा। भिवाड़ी मोड चौराहे के दो रास्ते हरियाणा और दो राजस्थान में आते हैं। यही वह चौराहा है जिससे होकर दिल्ली-जयपुर हाईवे से आने वाले वाहन हों या फिर सोहना-पलवल हाईवे से गुजरने वाला यातायात हो, वह भिवाड़ी में प्रवेश करता है। अब इसके सौंदर्यीकरण की बारी है। इसके लिए बीडा ने एस्टीमेट तैयार किया है। एस्टीमेट के बाद करीब सवा चार करोड़ रुपए का टेंडर लगाया जा रहा है। भिवाड़ी मोड के सौंदर्यीकरण की मांग लंबे समय से होती रही है। शहरवासियों ने भी कई बार यह मुद्दा उठाया है कि बाहर से आने वाले लोग भिवाड़ी मोड पर आते हैं। ऐसे में उनके सामने पहली नजर में शहर की छवि खूबसूरत दिखनी चाहिए।