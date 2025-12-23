23 दिसंबर 2025,

भिवाड़ी

ओएफसी बिछाने में मनमर्जी, जुर्माना लगाने के बावजूद नहीं हो रहा सुधार

उद्योग क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बिछे टाइल्स हो रहे तहस-नहस

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Dec 23, 2025

भिवाड़ी. रीको औद्योगिक क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के लिए निर्माण एजेंसी फुटपाथ के टाइल्स को तहस-नहस कर रही है। पूर्व में रीको की ओर से चेतावनी देने और जुर्माना लगाने के बावजूद काम निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। हाल ही में उद्योग क्षेत्र के अंदर टाइल्स उखाडक़र केबल बिछाने का काम किया गया, इस पर रीको ने निर्माण एजेंसी के काम को रोकने के साथ सामान जब्त कर 33.64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रीको ने गत और चालू वर्ष में करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर टाइल्स बिछवाए हैं। गत कई वर्षों से टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के लिए टाइल्स खुदाई का काम शुरू हो गया है। ओएफसी को नियमों की अनदेखी कर बिछाया जा रहा है। ओएफसी बिछाने के लिए एक पिट (गड्डा) 65 मीटर दूर पर खोदने की अनुमति है, जबकि नीलम चौक से रीको चौक और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ फीट की दूरी पर ही गड्डे खोद दिए गए हैं। मिट्टी फुटपाथ पर पड़ी हुई है। पूरा फुटपाथ ही मिट्टी से भरा पड़ा है। बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दिनभर मिट्टी उड़ती रहती है। विशेषज्ञों की मानें तो एक बार गड्डा होने के बाद फुटपाथ ऊंचा-नीचा हो जाता है। जब औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की लागत से टाइल्स बिछ चुकी हैं, तब ओएफसी बिछाने का काम शुरू किया है। इससे पूर्व में कराए गए काम को नुकसान पहुंचेगा। पूर्व में केबल खुदाई की साइड पर भी रखरखाव कार्य नहीं कराया है। रीको ने ओएफसी बिछाने के लिए अनुमति दी है। 120 किमी क्षेत्र में 1.5 मीटर गहराई में लाइन बिछाई जानी है। लाइन बिछाने के लिए गड्डे का साइज भी 1*1.5 मीटर होगा। इसके लिए रीको ने 1.85 करोड़ रीस्टोरेशन शुल्क और 29 लाख की बैंक गारंटी जमा कराई है। खुदाई करने के बाद गड्डों का भराव कंपनी को करना होगा। बाद में यथास्थिति में करने का काम रीको ही करेगी। रीको ने क्षेत्र में गत वर्षों में कई करोड़ रुपए से फुटपाथ पर टाइल्स बिछाए हैं। जिस तरह से केबल बिछाई जा रही है, उसमें फुटपाथ के टाइल्स जमीन में दब जाते हैं। इस तरह करोड़ों की लागत से बिछाए गए टाइल्स के खराब होने की पूरी आशंका रहती है। अभी भी कुछ जगह पर फुटपाथ का नामोनिशान मिट चुका है। वायु गुणवत्ता आयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गत वर्षों में नियमित निगरानी की। रीको से औद्योगिक क्षेत्र में टाइल्स बिछाने की प्रगति निरंतर जानी। हर महीने होने वाली बैठक में रीको ने फुटपाथ पर टाइल्स बिछाने की प्रगति का ब्यौरा दिया। इसका उद्देश्य यही था कि भारी हल्के वाहनों के सडक़ से नीचे कच्चे में उतरने पर धूल नहीं उड़े। धूल उडऩे से रोकने फुटपाथ पर टाइल्स बिछाए गए। अब ओएफसी बिछने से आयोग के दिशा निर्देशों की फिर धज्जियां उड़ेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में नियम तोडक़र टाइल्स उखाडक़र खुदाई कर, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) डालने पर रीको ने नवंबर में सख्ती दिखाई। संबंधित फर्म पर जुर्माना लगाया और बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी दी। इसके बाजवूद फर्म ने काम में सुधार नहीं किया। पूर्व में खोदे गए गड्डे अभी तक नहीं भरे हैं, उनसे धूल उड़ती रहती है, कई जगह फुटपाथ पर मिट्टी दिखाई देती है। अब अन्य जगह पर भी ओएफसी बिछाने वाली एजेंसी मानकों का उल्लंघन कर रही है।

Published on:

23 Dec 2025 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / ओएफसी बिछाने में मनमर्जी, जुर्माना लगाने के बावजूद नहीं हो रहा सुधार

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

