बीएमआरटी की विद्युत क्षमता होगी सौ मेगावाट, चार करोड़ आएगी लागत

तकनीकि गड़बड़ होने पर एक दूसरे जीएसएस पर लोड किया जाएगा शिफ्ट हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

भिवाड़ी

Dharmendra dixit

Dharmendra.Dixit

Nov 18, 2025

भिवाड़ी. बाबा मोहनराम 132 केवी जीएसएस (बीएमआरटी) का भी विद्युत भार बढ़ाया जाएगा। अभी यहां की क्षमता 75 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर 100 मेगावाट किया जाएगा। उक्त जीएसएस का भार बढऩे से आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भविष्य के लिए बड़ी राहत मिलेगी। उक्त जीएसएस से आवासीय क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रस्तावित नई आवासीय कॉलोनी और आवासीय सोसायटी की जरूरत को देखते हुए प्रसारण निगम पूर्व में ही तैयारी कर रहा है। चार करोड़ रुपए भार वृद्धि की लागत आएगी। आसपास के किसी स्टेशन पर तकनीकि गड़बड़ होने पर उक्त जीएसएस की भार क्षमता में वृद्धि होने से आपूर्ति सुचारू रह सकेगी।बीएमआरटी का निर्माण 28 मार्च 2018 को हुआ। तब इसकी क्षमता 25 एमवीए थी। जून 2021 को क्षमता बढ़ाकर 75 एमवीए कर दी गई। अब 25 मेगावट क्षमता बढ़ाकर सौ एमवीए किया जाएगा। उक्त जीएसएस पर 22 हजार आवासीय और व्यावसायिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। जीएसएस से यूआईटी सेक्टर एक से नौ तक, बायपास की दर्जनों आवासीय सोसायटी और थड़ा मोड तक का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। बीएमआरटी में 220 केवी जीएसएस खुशखेड़ा से आपूर्ति हो रही है। जरूरत होने पर 220 केवी बिलाहेड़ी से भी आपूर्ति होती है।

18 Nov 2025 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / बीएमआरटी की विद्युत क्षमता होगी सौ मेगावाट, चार करोड़ आएगी लागत

