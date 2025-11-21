Patrika LogoSwitch to English

भिवाड़ी

52 करोड़ रुपए से तैयार होंगी मानव केंद्रीयकृत सडक़

आमजन को पैदल चलने किया जाएगा प्रोत्साहित सडक़ों पर नहीं उड़ेगी धूल, सीएक्यूएम ने तैयार किए मानक

भिवाड़ी

Dharmendra dixit

Dharmendra Dixit

Nov 21, 2025

भिवाड़ी. नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में आने की वजह से उद्योग क्षेत्र भिवाड़ी में धूल रहित और मानव केंद्रीयकृत सडक़ तैयार होगी। आधुनिक सडक़ों का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। प्लान राज्य सरकार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने भी स्वीकृत कर दिया है। 48 किमी आधुनिक सडक़ों के निर्माण पर 51.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएक्यूएम की स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संबंधित विभाग आधुनिक जरूरत को देखते हुए सडक़ों को तैयार करेंगे। वायु गुणवत्ता आयोग की योजना है कि सर्दी के मौसम में एनसीआर के शहरों में एक्यूआई का स्तर बढ़ जाता है। हवा सांस लेने योग्य नहीं रहती। ऐसी हवा से आमजन की जान का खतरा रहता है। आमजन की सेहत सही रहे इसके लिए इस तरह की सडक़ों का निर्माण कराया जाए, जिन पर वाहन चलने से धूल नहीं उड़े और साथ ही आमजन वाहन की अपेक्षा आसपास के क्षेत्र में पैदल पहुंच सके। धूल रहित सडक़ निर्मित करने के लिए मई में वायु गुणवत्ता आयोग की बैठक हुई थी। बैठक में आयोग के सदस्यों ने डीपीआर बनाने के निर्देश दिए थे। जून में सभी विभागों ने डीपीआर तैयार कर आयोग को भेज दी। डीपीआर आयोग की तरफ से भेजे गए प्रोफेसर की निगरानी में आयोग के मॉडल अनुसार तैयार की गई हैं। शुरुआत में कुछ रोड का निर्माण हो रहा है, भविष्य में इसी तरह की सडक़ निर्मित होंगी। प्रोजेक्ट में नगर परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आयोग का एक मॉडल डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें एक आदर्श रोड वह होगी जिसमें फुटपाथ, अंडरग्राउंड केबलिंग, नाला, हरियाली होगी, उस मॉडल के अनुसार ही सडक़ निर्मित होगी। आयोग की योजना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ऐसी सडक़ तैयार की जाएं जो कि ह्यूमन सेंट्रिक रोड (मानव केंद्रीयकृत सडक़) हों। ऐसी सडक़ पर आमजन को पैदल चलने और साइकिल से चलने में सुविधा रहे। यातायात का दबाव कम करने के लिए भविष्य में इसी तरह की सडक़ों की जरूरत बढ़े। आमजन भी थोड़ी दूरी के लिए दोपहिया, चार पहिया से चलने की जगह पैदल और साइकिल से निकले। नगर परिषद ने परिषद कार्यालय के सामने से प्रभा चौक तक सडक़ को विकसित करेगी।

भिवाड़ी

