कारौली क्षेत्र की सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी निर्बाध बिजली

भिवाड़ी. आरडीएसएस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में 33 केवी टॉय जोन जीएसएस से जल्द आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अब सिविल और तकनीकि कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण एजेंसी ने 25 नवंबर तक आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है। उक्त जीएसएस से आपूर्ति शुरू होने के बाद क्षेत्र की सैकड़ों इकाइयों को निर्बाध और गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही अन्य जीएसएस का विद्युत भार भी कम होगा।

33 केवी टॉय जोन जीएसएस का निर्माण गत वर्ष फरवरी तक पूरा होना था। निर्माण एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं कर सकी है। इसकी वजह से खुशखेड़ा कारोली उद्योग क्षेत्र की सौ फैक्ट्रियों को प्रतिदिन ट्रिपिंग झेलनी पड़ रही है। निर्माण एजेंसी के काम में देरी का खामियाजा उद्यमियों को उठाना पड़ रहा है। खुशखेड़ा स्थित आईए 33/11 केवी जीएसएस पर विद्युत भार अधिक होने से निगम ने आरडीएसएस योजना में टॉय जोन में नया 33 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा है। जीएसएस का निर्माण तीन करोड़ से हो रहा है। आईए जीएसएस से 11 केवी के छह फीडर निकलते हैं जिसमें से तीन फीडर पर विद्युत भार अधिक है। इन तीन फीडर पर करीब सौ फैक्ट्रियों का विद्युत भार है। निर्माण एजेंसी की धीमी गति उद्यमियों को भारी पड़ी है।