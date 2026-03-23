उद्योगों पर नया बोझ ऋण पर बंधक पत्र पंजीयन से बढ़ी लागत, एमएसएमई सेक्टर में नाराजगी

भिवाड़ी. प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए एक नए प्रावधान ने औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर भिवाड़ी के एमएसएमई उद्यमियों पर वित्तीय भार बढ़ाकर असंतोष पैदा कर दिया है। अब बैंकों से (ऋण) लोन लेने के बाद उद्यमियों को मॉर्गेज डीड (बंधक पत्र) का पंजीयन कराने के लिए अलग से तहसील, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना अनिवार्य कर दिया गया है। उद्यमियों का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से ऋण लागत में करीब एक प्रतिशत तक की अतिरिक्त वृद्धि हो रही है, जो पहले से ही उच्च ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा झटका है। भिवाड़ी के उद्योग संगठनों ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही जयपुर स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उद्यमियों की मांग है कि मॉर्गेज डीड रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की जाए, सिर्फ नाममात्र शुल्क रखा जाए, खासकर कोलेटरल ट्रांसफर मामलों में, प्रक्रिया को बैंक के माध्यम से डिजिटल किया जाए और एनसीआर के अनुरूप नीतियां लागू की जाएं। उद्योग जगत का मानना है कि यदि इस फैसले पर जल्द पुनर्विचार नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर निवेश और औद्योगिक विकास पर पड़ेगा