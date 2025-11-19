करोड़ों की लागत से बिछी टाइल्स खोदकर बिछा रहे ओएफसी, फुटपाथ पर लगे मिट्टी के ढेर

भिवाड़ी. रीको ने करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर टाइल्स बिछवाए हैं। गत कई वर्षों से टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के लिए टाइल्स खुदाई का काम शुरू हो गया है। ओएफसी को नियमों की अनदेखी कर बिछाया जा रहा है। ओएफसी बिछाने के लिए एक पिट (गड्डा) 65 मीटर दूर पर खोदने की अनुमति है, जबकि नीलम चौक से रीको चौक तक कुछ फीट की दूरी पर ही गड्डे खोद दिए गए हैं। मिट्टी फुटपाथ पर पड़ी हुई है। पूरा फुटपाथ ही मिट्टी से भरा पड़ा है। बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दिनभर मिट्टी उड़ती रहती है। विशेषज्ञों की मानें तो एक बार गड्डा होने के बाद फुटपाथ ऊंचा-नीचा हो जाता है। जब औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की लागत से टाइल्स बिछ चुकी हैं, तब ओएफसी बिछाने का काम शुरू किया है। इससे पूर्व में कराए गए काम को नुकसान पहुंचेगा। एनसीआर में ग्रेप तीन की पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसमें ड्रिलिंग और मिट्टी खुदाई जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद यहां रेवाड़ी पलवल हाईवे पर नियमित खुदाई चलती रहती है। खोदे गए गड्डे और मिट्टी को भी नहीं ढका जाता। निजी कंपनी ने ओएफसी बिछाने के लिए रीको से अनुमति ली है, जिसमें एक पिट 65 मीटर पर खोदने की अनुमति है लेकिन बहुत कम-कम दूरी पर ही गड्डे खोदे जा रहे हैं। पांच से दस मीटर और फीट पर भी गड्डे खोदकर फुटपाथ पर बिछी टाइल्स को उखाड़ा जा रहा है।