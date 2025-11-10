बारिश ने धोई सडक़ों की डामर, अब उखड़े रास्तों से उड़ रही धूल

भिवाड़ी. उद्योग क्षेत्र हो या फिर आसपास के ग्रामीण इलाके सभी जगह बारिश में सडक़ उखड़ गई। लगातार बारिश की वजह से इस बार सडक़ों की हालत खराब हो गई। बारिश बंद हो चुकी है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन सडक़ों की हालत अभी भी जर्जर है। कई जगह रास्तों पर गड्डे अधिक और डामर नाममात्र की दिखती है। गड्डे भरी सडक़ों से वाहन गुजरने से धूल का गुबार उड़ता है। एक तरफ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को कम करने के लिए सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है, जिससे कि धूल नहीं उड़े, वहीं दूसरी तरफ टूटी सडक़ और गड्डे भरे रास्तों से दिनभर धूल उड़ती रहती है। ग्रेप दो की पाबंदियां लगी हुई हैं, एक्यूआई लगातार दो सौ से तीन सौ अंक के बीच चल रहा है। ग्रेप तीन लागू होते ही सडक़ निर्माण पर भी रोक लग जाएगी। ऐसी स्थिति में सडक़ निर्माण एवं रखरखाव कार्य जल्द पूरा होना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
भिवाड़ी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग