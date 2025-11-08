मौसम में आया बदलाव, इलाज कराने पहुंच रहे एक हजार मरीज

भिवाड़ी. जिला अस्पताल में प्रतिदिन एक हजार मरीज उपचार कराने पहुंच रहे हैं। मौसम में होने वाला बदलाव मरीजों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर उम्र के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। एक सप्ताह के आंकड़े देखें तो ओपीडी में प्रतिदिन आठ सौ से एक हजार मरीज ने पर्चा बनाकर उपचार लिया है। बदलते मौसम में सुबह-शाम की सर्दी की वजह से भी आमजन बीमार हो रहे हैं। इसके साथ ही श्वसन रोगियों के लिए इस समय की हवा भी खतरनाक बनी हुई है। एक्यूआई में वृद्धि होने से सांस, दमा और त्वचा रोगियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है।