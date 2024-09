1618 करोड़ में चकाचक होंगे एमपी के 10 शहर, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान

1618 करोड़ में चकाचक होंगे एमपी के 10 शहर, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान

10 cities of MP on the banks of Narmada will be spruced up in 1618 crores प्रदेश के 10 शहर जल्द ही बदले हुए नजर आएंगे।

भोपाल•Sep 25, 2024 / 03:34 pm• deepak deewan

10 cities of MP on the banks of Narmada will be spruced up in 1618 crores मध्यप्रदेश में अब शहरों-कस्बों की कायापलट की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 10 शहर जल्द ही बदले हुए नजर आएंगे। प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा के किनारे बसे इन शहरों के लिए करोड़ों का प्लान बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानि एडीबी से कर्ज लिया है। शहरों को चकाचक करने के लिए वर्ल्ड बैंक और जर्मन के बैंक केएफडब्ल्यू से भी आर्थिक सहायता ली गई है। सभी 10 शहरों को साफ-सफाई, सीवेज सिस्टम के साथ ही टूरिस्ट प्लेस के रूप में संवारा जाएगा।

राज्य सरकार मध्यप्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा को निर्मल बनाने की कवायद में जुटी है। उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच की खम्भात की खाड़ी में समुद्र में समाने तक नर्मदा 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसमें एमपी में नर्मदा करीब 1077 किलोमीटर में बहती है। प्रदेश में कई जगहों पर नर्मदा में गंदे पानी को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। अब राज्य सरकार ने प्रमुख रूप से नर्मदा किनारे के 10 शहरों के लिए खास योजना बनाई है। 1618 करोड़ रुपए के बजट में इन शहरों में नर्मदा को स्वच्छ बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। नर्मदा को साफ करने के साथ ही इन शहरों में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 873 करोड़ रुपए का एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू से कर्ज लिया है। मध्यप्रदेश में नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और बड़वानी तथा सेंधवा से आगे जाकर गुजराज में प्रवेश कर जाती है। इस दौरान नर्मदा दोनों प्रदेशों के कई प्रमुख शहरों से होकर जाती है। इनमें नर्मदा किनारे के मध्यप्रदेश के 10 प्रमुख शहरों को संवारने की योजना बनाई गई है। नर्मदा किनारे के इन शहरों में जबलपुर महानगर भी शामिल है। नर्मदा को निर्मल बनाने के लिए 1618 करोड़ रुपए के बजट में सबसे अधिक राशि भी यहीं खर्च की जाएगी। जबलपुर में नर्मदा की सफाई और शहर को संवारने में 540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।