एमपी में दो सिस्टम एक्टिव, कई जिलों में कोहरा-बादल, बस इतने दिन की राहत, फिर कड़ाके की ठंड

नर्मदापुरम जिले में स्थित प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी रात का सबसे ठंडा स्थान रहा, यहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि, छतरपुर जिले के नौगांव में 8.2 डिग्री सेल्सियस, नरसिंहपुर और मंदसौर में 8.6 डिग्री सेल्सियस, शाजापुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस और राजगढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भोपाल में भी रात से लेकर तड़के तक कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, बीती रात यहां न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।