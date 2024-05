एमपी में बड़ी कार्रवाई, धार्मिक स्थलों से उतार रहे लाउडस्पीकर्स, सीएम के बयान के बाद शुरु हुई सख्ती

एमपी में बड़ी कार्रवाई, धार्मिक स्थलों से उतार रहे लाउडस्पीकर्स, सीएम के बयान के बाद शुरु हुई सख्ती

Action on loudspeakers in temples and mosques in Chhindwara CM यादव ने प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों समेत शादी-ब्याह में बजने वाले DJ पर भी रोक लगाने का ऐलान किया था। ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कड़ी में यह फैसला लिया गया था।

भोपाल•May 25, 2024 / 04:27 pm• deepak deewan

Action on loudspeakers in temples and mosques in Chhindwara मध्यप्रदेश में बड़ी कार्रवाई शुरु हुई है। यहां धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर ये कार्रवाई चालू कर दी है। शहर की कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स उतारे गए हैं। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव के सख्त बयान के बाद अफसर हरकत में आए और शनिवार को दोपहर में तपती धूप में ही मंदिर, मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स हटाने का काम शुरु कर दिया।