एमपी में सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे होंगे नर्सिंग कॉलेज में ए डमिशन

एमपी में सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे होंगे नर्सिंग कॉलेज में ए डमिशन

भोपाल•May 26, 2024 / 08:54 am• deepak deewan

Admission in nursing college will be like medical engineering – मध्यप्रदेश में नर्स बनना अब आसान नहीं रहा। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा MP Nursing Colleges Scam रोकने सरकार सख्त हो गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख दिखाते हुए जहां नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़ा की जांच में लगे रिश्वतखोर अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है वहीं अब नर्सिंग की एडमिशन प्रक्रिया भी कठिन बना दी गई है। एमपी में केंद्र के नर्सिंग एक्ट के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों पर नजर रखने के लिए नियामक आयोग बनाया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग में एडमिशन के लिए मेडिकल-इंजीनियरिंग के जैसी राज्य स्तरीय परीक्षा ली जाएगी।