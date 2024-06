कृषि मंत्री बनने के बाद ट्रेन से भोपाल आएंगे शिवराजसिंह,16 जून को सभी 6 मंत्रियों का होगा स्वागत

भोपाल•Jun 14, 2024 / 06:07 pm• deepak deewan

Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan will come to Bhopal by Shatabdi Express on June 16- देश की नई एनडीए सरकार में एमपी का रुतबा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के आधा दर्जन सांसदों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार में लोकसभा सांसद शिवराजसिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर के साथ राज्य सभा सांसद एल. मुरुगन भी एमपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सभी मंत्री अब एक साथ भोपाल आ रहे हैं जहां उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है।