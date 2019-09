झाबुआ उपचुनाव के लिए तारीख का एलान, 21 अक्टूबर को वोटिंग तो 24 को आएंगे परिणाम

भोपाल/नई दिल्ली. झाबुआ उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख के लिए एलान कर दिया है। झाबुआ विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी जबकि 24 अक्टूबर को परिणामों को एलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य की विधानसभा चुनावों के साथ 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का एलान किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी जबकि 24 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

CEC: By-elections to 64 constituencies across Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, MP, Meghalaya, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana &Uttar Pradesh, to be held on Oct 21 ;counting on Oct 24 pic.twitter.com/qs1EXsEVbV