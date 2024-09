एमपी में प्रशासन में बड़ा फेरबदल, कई वरिष्ठ अफसरों को अहम पदों से हटाया

Big reshuffle in administration in MP many senior IAS removed from important posts राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को अहम पदों से हटा दिया है।

भोपाल•Sep 09, 2024 / 09:48 pm• deepak deewan

Big reshuffle in administration in MP many senior IAS removed from important posts

Big reshuffle in administration in MP many senior IAS removed from important posts मध्‍यप्रदेश में प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को अहम पदों से हटा दिया है। प्रदेश के कई आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सोमवार को शाम को यह प्रशासनिक सर्जरी की गई।