कारों के साथ रिवाल्वर के भी शौकीन हैं बंटी साहू, जानिए बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी की खासियत

भोपालPublished: Mar 13, 2024 08:45:18 pm Submitted by: deepak deewan

BJP candidate Bunty Sahu is fond of cars and revolvers विवेक साहू और उनका परिवार खेती करते हुए आए हैं।

बंटी साहू बीजेपी का युवा चेहरा

BJP candidate Bunty Sahu is fond of cars and revolvers - मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) के पुत्र कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक बंटी साहू (Vivek Bunty Sahu) को अपना प्रत्याशी बनाया है। बंटी साहू बीजेपी का युवा चेहरा हैं जिनके सामने कमलनाथ के गढ़ को भेदने की चुनौती है। पिछले 27 साल से कांग्रेस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कब्जा किए बैठी है जिसे हथियाने के लिए बीजेपी BJP candidate ने स्थानीय उम्मीदवार का दांव चलते हुए बंटी पर भरोसा जताया है।