Board Result - 20 अप्रेल तक घोषित हो जाएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, मोबाइल पर आएगा एसएमएस

भोपालPublished: Apr 05, 2024 06:09:05 pm Submitted by: deepak deewan

Board Result - 10th 12th result will be declared by 20th April- बोर्ड अधिकारियों के अनुसार 10 वीं और 12 वीं के परीक्षा परिणाम 20 अप्रेल तक घोषित कर दिए जाएंगे।

एमपी बोर्ड जल्द ही इन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में

Board Result - 10th 12th result will be declared by 20th April - बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा देनेवाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानि एमपी बोर्ड जल्द ही इन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में लगा है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार 10 वीं और 12 वीं के परीक्षा परिणाम 20 अप्रेल तक घोषित कर दिए जाएंगे।

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट MP Board Exam Result 2024 अप्रेल के दूसरे सप्ताह में कभी भी घोषित किया जा सकता है। बोर्ड स्टूडेंट एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। 20 अप्रैल तक घोषित किए जाने की बात कही मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जल्द घोषित करने के लिए कवायद की जा रही है। अधिकारियों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं 10 वीं और 12 वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित किए जाने की बात कही जा रही है। फरवरी-मार्च में हुईं थी परीक्षाएं

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार एमपीबीएसई की परीक्षाएं फरवरी मार्च 2024 में हो गई थीं। 10वीं की परीक्षा 5 से 28 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरु होकर 5 मार्च तक ली गई थीं। इस बार दोनों परीक्षाओं में 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर जाना होगा।

mpresults.nic.in पर होमपेज पर मध्यप्रदेश बोर्ड रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करना होगा।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद 10वीं या 12वीं की रिजल्ट लिंक चुनना होगा।

इसके बाद स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालना होगा, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा।

सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

इस रिजल्ट को डाउनलोड कर प्रिंटआउट भी निकाला जा सकेगा। एसएमएस SMS से रिजल्ट की सुविधा

एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट मोबाइल पर SMS के रूप में देखा जा सकेगा। इसके लिए 10 वीं वालों को MPBSE10 space Roll Number टाइप करना होगा। 12 वीं वालों को MPBSE12 (space) Roll Number टाइप करना होगा। इस एसएमएस को 56263 पर भेजना होगा। कुछ ही देर में मोबाइल पर रिजल्ट का एसएमएस आ जाएगा। यह भी पढ़ें—Lok sabha election 2024 - जबलपुर में पीएम मोदी को खतरा, सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद बदला कार्यक्रम पढ़ना जारी रखे