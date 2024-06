एमपी में बड़ा हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार बस, चार ने मौके पर ही दम तोड़ा, कई घायल

एमपी में बड़ा हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार बस, चार ने मौके पर ही दम तोड़ा, कई घायल

भोपाल•Jun 12, 2024 / 08:44 pm• deepak deewan

Budhni Bus Accident – 4 killed in bus accident in Shahganj near Budhni -एमपी में बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल भेजा। यह भीषण रोड एक्सीडेेंट केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान के क्षेत्र बुदनी के पास शाहगंज में हुआ।