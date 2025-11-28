Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के इस शहर पर विश्व बैंक मेहरबान, 237 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए की फंडिंग

Chhindwara Sewerage Project - विश्व बैंक की फंडिंग से पूरा हुआ छिंदवाडा सीवरेज प्रोजेक्ट

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 28, 2025

Chhindwara Sewerage Project Completed with World Bank Funding

Chhindwara Sewerage Project Completed with World Bank Funding

Chhindwara- मध्यप्रदेश में शहरों के विकास, मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई आदि पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। यहां तक कि सीवरेज के लिए भी करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फंड की कमी दूर करने के लिए विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से भी मदद ली जा रही है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा में भी सीवरेज परियोजना बनाई गई। परियोजना 237 करोड़ रुपए की थी और यह राशि जुटाना बेहद कठिन लग रहा था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट द्वारा इसके लिए पहल की तो विश्व बैंक मेहरबान हो गया। बैंक की फंडिंग से छिंदवाड़ा का यह सीवरेज प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है।

मध्यप्रदेश में नदियों के किनारे बसे ज्यादातर शहरों में एक समस्या आम है। यहां की पूरी गंदगी नदियों में मिला दी जाती है। सीवरेज की उचित व्यवस्था नहीं होने से शहर का पूरा मलजल सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। इससे न केवल पानी प्रदूषित होता है बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण सुधार में भी अनेक दिक्कतें आती हैं। नर्मदा जैसी पवित्र नदी भी इससे अछूती नहीं है। कई शहरों का मलजल सीधा नर्मदा में मिलाकर उसे प्रदूषित किया जा रहा है।

छिंदवाड़ा सीवरेज प्रोजेक्ट ने यह दिक्कत दूर कर दी है। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए सीवरेज प्लांट में मलजल का शोधन किया जाता है। इसके बाद निकले पानी का सिंचाई और अन्य कार्यों में पुन: इस्तेमाल किया जा रहा है। सीवरेज प्लांट बन जाने से छिंदवाड़ा की स्वच्छता में खासी बढ़ोत्तरी हो गई है।

दरअसल अब शहर का मलजल सीधे नदियों में नहीं मिल रहा है। इसका बाकायदा शोधन किया जा रहा है। सीवरेज प्लांट के निर्माण से छिंदवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और मदद मिली है।

शहरभर की गंदगी समाप्त

विश्व बैंक की फंडिंग की वजह से छिंदवाड़ा की यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो सकी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से छिंदवाड़ा की 2 लाख से अधिक आबादी को खासा लाभ हो रहा है। शहरभर की गंदगी समाप्त हो चुकी है। प्रोजेक्ट के तहत 28 एमएलडी क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। पूरे छिंदवाड़ा शहर में 271 किलोमीटर लंबाई का सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है।

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विश्व बैंक की सहायता से छिंदवाड़ा सीवरेज परियोजना का काम पूरा कर लिया गया है। परियोजना की कुल लागत 237 करोड़ रुपए है। इसमें प्रोजेक्ट के 10 वर्षों के संचालन और रखरखाव का खर्च भी शामिल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 03:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इस शहर पर विश्व बैंक मेहरबान, 237 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए की फंडिंग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

mp ipl players
Patrika Special News

1984 गैस त्रासदी में सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शख्स का सुसाइड नोट, दर्दनाक खुलासा

Fraud Horrific face of digital arrest
भोपाल

एमपी के विधायकों, मॉडल-साध्वी की करतूत, रेप पीड़िता की उजागर कर दी पहचान

MLAs, Models, and Sadhvi Reveal the Identity of the Gauharganj Rape Victim
भोपाल

एमपी में अधूरी रह गईं ‘मास्टर प्लान’ की ये 10 सड़कें !

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
भोपाल

5 हजार शिक्षकों की ‘नौकरी’ पर मंडरा रहा खतरा, सभी जिलों को निर्देश जारी

(Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.