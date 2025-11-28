एमपी के इस शहर पर विश्व बैंक मेहरबान, 237 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए की फंडिंग

Chhindwara- मध्यप्रदेश में शहरों के विकास, मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई आदि पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। यहां तक कि सीवरेज के लिए भी करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फंड की कमी दूर करने के लिए विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से भी मदद ली जा रही है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा में भी सीवरेज परियोजना बनाई गई। परियोजना 237 करोड़ रुपए की थी और यह राशि जुटाना बेहद कठिन लग रहा था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट द्वारा इसके लिए पहल की तो विश्व बैंक मेहरबान हो गया। बैंक की फंडिंग से छिंदवाड़ा का यह सीवरेज प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है।