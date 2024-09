सीएम का बड़ा ऐलान, एमपी के हर जिले में बनेगा विशाल स्टेडियम, यहीं से हेलिकॉप्टर भी उड़ेंगे

सीएम का बड़ा ऐलान, एमपी के हर जिले में बनेगा विशाल स्टेडियम, यहीं से हेलिकॉप्टर भी उड़ेंगे

CM Mohan Yadav gave instructions to build stadium and helipad in every district of MP मध्यप्रदेश में खेल के क्षेत्र में क्रांति लाने की कवायद की जा रही है।

भोपाल•Sep 18, 2024 / 08:02 pm• deepak deewan

CM Mohan Yadav gave instructions to build stadium and helipad in every district of MP मध्यप्रदेश में खेल के क्षेत्र में क्रांति लाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इसके लिए कई अहम घोषणाएं कीं। सीएम ने बताया कि प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक को प्रोत्साहित करने के लिए उज्जैन में दोनों के लिए अलग अलग अकादमी बनाई जाएंगी। खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यटन और वन के साथ जोड़कर स्पोर्ट्स एडवेंचर के रूप में मुख्य खेलों में शामिल करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एमपी के हर जिले में बड़े स्टेडियम बनाए जाएं जहां से हेलिकॉप्टर भी उड़ सकें।