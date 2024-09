छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बचाखुचा रसूख भी ध्वस्त! बीजेपी ही नहीं, गोंडवाना से भी पिछड़ी पार्टी

छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बचाखुचा रसूख भी ध्वस्त! बीजेपी ही नहीं, गोंडवाना से भी पिछड़ी पार्टी

Ganesh Kangali became district panchayat member in Amarwada of Chhindwara Kamalnath VD sharma जीतू पटवारी जैसा ही हाल कांग्रेस में उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे कमलनाथ का भी हुआ।

भोपाल•Sep 15, 2024 / 06:43 pm• deepak deewan

Ganeshu Kangali became district panchayat member in Amarwada of Chhindwara Kamalnath VD sharma

Ganesh Kangali became district panchayat member in Amarwada of Chhindwara Kamalnath VD sharma मध्यप्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद पस्त पड़ी कांग्रेस को फिर उबारने की कोशिश को उस समय तगड़ा झटका लगा जब नगरीय निकाय के उपचुनावों में भी पार्टी नहीं जीत सकी। प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कुल 19 में से बीजेपी के 14 प्रत्याशी जीतकर पार्षद बन गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी अपने घर इंदौर का वार्ड भी गंवा बैठे। नगरीय निकाय ही नहीं, जनपद पंचायत में भी कांग्रेस कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है। जीतू पटवारी जैसा ही हाल कांग्रेस में उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे कमलनाथ का भी हुआ। वे भी अपने घर छिंदवाड़ा में पार्टी के जनपद सदस्य को नहीं जिता सके।